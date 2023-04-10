Психолог рассказала, почему некоторые люди не умеют говорить нет

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Неумение отказывать является привычкой, которая вырабатывается в детстве из-за родителей, принимающих решение за ребенка. Об этом "Газете.ру" сообщила психолог Айгуль Гранд.

"Такой воспитательный подход – попытка облегчить родителями жизнь самим себе. Но даже это не обычное послушание и не норма, ведь ребенок должен быть непоседливым, активным, должен пробовать и спрашивать без остановки", – подчеркнула она.

Специалист отметила, что запреты делают из человека не ярко выраженную личность.

"Но некоторые боятся отказывать и по иным причинам. Их пугает возможность быть отвергнутыми, если они не будут делать то, что им говорят", – полагает эксперт.

По ее словам, следует учиться отказывать постепенно. Например, сначала необходимо говорить нет себе и вредной еде, посоветовала Гранд. Она добавила, что важным является выстраивание личных границ.

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