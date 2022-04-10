В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 129 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего московские медики вылечили 2 553 846 человек, в том числе 568 за последние 24 часа.

За сутки в городе было выявлено 742 новых случая заражения коронавирусом. На ИВЛ находятся 93 пациентов. Скончались еще 18 человек.

Всего в России за сутки госпитализировали 1 457 человек с COVID-19, это на 56,5% меньше, чем днем ранее. Рост количества госпитализаций отмечается в четырех регионах, снижение произошло в 78 субъектах РФ, а в трех регионах ситуация осталась без изменений.