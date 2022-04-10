Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 1 457 человек с COVID-19, это на 56,5% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Рост количества госпитализаций отмечается в четырех регионах, снижение произошло в 78 субъектах РФ, а в трех регионах ситуация осталась без изменений.

Всего в стране выявили 13 056 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 742, Свердловскую область – 660, Санкт-Петербург – 617, Подмосковье – 447 и Башкирию – 451.

За последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 259 человек, выздоровели 29 372. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 17 996 060 россиян.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 48% до 46,5%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 85 951 906 раз, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 89 698 600 раз.