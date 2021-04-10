Еще 1 646 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после лечение от коронавируса выздоровели еще 1 646 человек, сообщает Оперативный штаб.

За все время пандемии болезнь в городе побороли 958 783 пациента.

При этом заразились инфекцией за сутки 2 006 человек, госпитализированы 978. Скончались с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус 53 человека.

Уточняется, что в городе продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Поставить прививку можно в одном из 100 пунктов ежедневно с 08:00 до 20:00. Также привиться можно во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы", начиная с 12 апреля.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что действие вакцины от COVID-19 будет бессрочным.

