В РФ появится летающий экземпляр "ретровертолета" Ми-4

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Историческую модель вертолета Ми-4 приготовят к полету в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал председатель ДОСААФ Александр Колмаков. Он отметил, что эта модель будет единственным летающим вертолетом серии Ми-4, которую создали в СССР в 1952 году и эксплуатировали до 1968 года.

"Не за горами тот момент, когда Ми-4 вновь поднимется в небо и станет единственным летающим вертолетом этой модели в мире", – рассказал Колмаков.

Он отметил, что восстановление конструкции вертолета началось в 2015 году. Колмаков сообщил, что в созданном Ми-4 не будет ни одной заново изготовленной детали. Он отметил, что части конструкции собирали по всей России.

Ранее Главархив Москвы опубликовал архивные материалы, посвященные работе столичной системы противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны.