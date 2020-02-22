Фото: Агентство "Москва"

Интерактивный музей истории русской воинской славы появится на Пушкинской площади 23 февраля. Его откроют в рамках цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"Только на один день, 23 февраля, прямо на Пушкинской площади появятся стрельцы, петровские гвардейцы, ветераны Бородинского сражения - конечно, не настоящие, а представленные энтузиастами военно-исторической реконструкции", – приводит Агентство "Москва" сообщение оргкомитета.

Отмечается, что музей разместится под открытым небом. Экскурсию проведут сами "экспонаты".

Экспозиция откроется в 11 утра. Вход на площадку свободный. На всех локациях гостей ждет погружение в соответствующую историческую эпоху. В частности, горожанам предложат примерить униформу, подержать в руках реплики оружия того времени.

Ранее сообщалось, что москвичам предложили разработать свои экскурсии по выбранному району города в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, москвичи могут предложить самые разные формы прогулок.