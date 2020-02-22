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Общество

12:30

Выставка дореволюционных рекламных плакатов пройдет в Российской госбиблиотеке

общество город культура

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Российской государственной библиотеке откроется выставка дореволюционных рекламных плакатов. Она стартует 28 февраля и продлится до конца июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция "Городская феерия. Русский плакат конца XIX – начала XX века" будет открыта в Ивановском зале. Посетители смогут увидеть свыше 200 плакатов, которые были выпущены до 1917 года. Кроме того, на выставке представят прейскуранты, афиши, обложки из фондов фондов Российской государственной библиотеки и Музея Москвы.

Помимо этого в рамках выставки покажут фильмы из Госфильмофонда России и прочтут лекции о роли культурного кода в рекламе.

Отмечается, что реклама в дореволюционное время отличалась яркостью и креативностью. На плакатах изображали колоритных персонажей, зазывающих на курорты, а также приглашали в синематограф и на выставки.

Также реклама того времени была представлена социальными и патриотическими на которых размещали призывы защищать родину и работать для фронта.

Выставка "Городская феерия. Русский плакат конца XIX – начала XX века" продлится 4 месяца. Вход на нее – по билетам. Уточняется, что на посещение действует возрастное ограничение 18+.

Ранее выставки о современном поколении и "Студии 54" открыли фотобиеннале в столице. Авторы своими работами рассказывают том, что такое быть молодым сегодня, и выясняют, так ли сильно герои нового времени отличаются от своих предшественников.

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