Эксперт рассказал, как часто можно принимать антибиотики

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На прием антибиотиков не существует лимита, препарат нужно принимать столько, сколько прописал врач, заявил член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, доктор медицинских наук, профессор Роман Козлов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Не принимать антибиотик, когда он необходим, – значит прийти к запущенным формам инфекции, тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Но если бактериальные инфекции происходят слишком часто – это повод не для ограничения приема антибиотиков, а для обследования у иммунолога", – сказал Козлов.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей отдают предпочтение самолечению в случае заболевания (79%). В ходе опроса 41% москвичей признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 41% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме.

Также сообщалось, что в столице есть возможность покупать многие лекарства без рецепта, а потому самолечение процветает. Респонденты признались, что покупали медикаменты, отпускаемые по рецепту, без назначения врача.