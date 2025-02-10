Эксперт Павлов: за отлив тестеров в магазине может грозить штраф

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Попытка перелить в магазине часть косметического средства в отдельный флакон и бесплатно забрать домой может привести к административной или уголовной ответственности. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Ранее в Сети начали распространяться видеоролики, где девушки подходят к витринам косметических магазинов и переливают тональные кремы, блески для губ и другое из тестеров в собственные небольшие флаконы, а затем уходят с заполненными бесплатно косметичками.

Павлов подчеркнул, что магазин сам определяет, на каких условиях предоставлять пробники. В некоторых случаях можно попытаться договориться, чтобы покупателю отдали чуть больше семплов или отлили продукт на пробу. Но обязанности их предоставлять у торговой точки нет, предупредил он.

Эксперт также напомнил, что все имущество в магазине является собственностью торговой точки. Поэтому любая попытка присвоить что-либо может повлечь административную или уголовную ответственность.

Специалист отметил, что переливание или, например, откусывание продукта с последующим присвоением может быть расценено как причинение имущественного вреда либо мелкое хищение.

"Если в результате уничтожения или повреждения чужого имущества был нанесен незначительный ущерб (до 5 тысяч рублей), штраф может быть от 300 до 500 рублей. Если ущерб значительный (не менее 5 тысяч), может наступить даже уголовная ответственность", – пояснил эксперт.







Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" При мелком хищении, если стоимость не превышает тысячу рублей, может быть штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы до 50 часов. Если стоимость продукта от 1 до 2,5 тысячи рублей, то штраф уже может быть до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста, или обязательные работы на срок до 120 часов.

"Все, что выходит за границы этих пределов, – это уже уголовная ответственность. Если учитывать, что некоторые духи у нас стоят 10, 20, 30 и больше тысяч рублей, она вполне может наступить", – указал специалист.

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