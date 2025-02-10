Эксперт Павлов: за отлив тестеров в магазине может грозить штраф

10 февраля, 18:20Общество
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Попытка перелить в магазине часть косметического средства в отдельный флакон и бесплатно забрать домой может привести к административной или уголовной ответственности. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Ранее в Сети начали распространяться видеоролики, где девушки подходят к витринам косметических магазинов и переливают тональные кремы, блески для губ и другое из тестеров в собственные небольшие флаконы, а затем уходят с заполненными бесплатно косметичками.
Павлов подчеркнул, что магазин сам определяет, на каких условиях предоставлять пробники. В некоторых случаях можно попытаться договориться, чтобы покупателю отдали чуть больше семплов или отлили продукт на пробу. Но обязанности их предоставлять у торговой точки нет, предупредил он.
Эксперт также напомнил, что все имущество в магазине является собственностью торговой точки. Поэтому любая попытка присвоить что-либо может повлечь административную или уголовную ответственность.
Специалист отметил, что переливание или, например, откусывание продукта с последующим присвоением может быть расценено как причинение имущественного вреда либо мелкое хищение.
"Если в результате уничтожения или повреждения чужого имущества был нанесен незначительный ущерб (до 5 тысяч рублей), штраф может быть от 300 до 500 рублей. Если ущерб значительный (не менее 5 тысяч), может наступить даже уголовная ответственность", – пояснил эксперт.
"Все, что выходит за границы этих пределов, – это уже уголовная ответственность. Если учитывать, что некоторые духи у нас стоят 10, 20, 30 и больше тысяч рублей, она вполне может наступить", – указал специалист.
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