В центре "Моя карьера" расскажут, как зарабатывать в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр занятости "Моя карьера" в феврале проведет тренинги, посвященные заработку в Instagram и TikTok. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их активное развитие дало толчок к появлению новых профессий и широких возможностей для самореализации", – приводятся в сообщении слова директора центра Ирины Швец.
Для желающих создать бизнес-аккаунт в Instagram проведут четыре двухчасовых вебинара "Instagram-продвижение. Базовый уровень". Начинающие предприниматели узнают, как создавать профили, делать описания и наполнять страницу контентом. Первая встреча состоится 15 февраля.
Также москвичам расскажут о правилах создания видео в TikTok, написания сценария, съемки и монтажа. Лекцию "TikTok для бизнеса и экспертов" 16 февраля проведет эксперт и продюсер соцсети Камал Сотавов. Он расскажет о том, что оказывает влияние на просмотры и заработок.
Ранее руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад.
"Это наш город": центр "Моя карьера" проведет вебинары для желающих открыть бизнес
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