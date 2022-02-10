В центре "Моя карьера" расскажут, как зарабатывать в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр занятости "Моя карьера" в феврале проведет тренинги, посвященные заработку в Instagram и TikTok. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их активное развитие дало толчок к появлению новых профессий и широких возможностей для самореализации", – приводятся в сообщении слова директора центра Ирины Швец.

Для желающих создать бизнес-аккаунт в Instagram проведут четыре двухчасовых вебинара "Instagram-продвижение. Базовый уровень". Начинающие предприниматели узнают, как создавать профили, делать описания и наполнять страницу контентом. Первая встреча состоится 15 февраля.

Также москвичам расскажут о правилах создания видео в TikTok, написания сценария, съемки и монтажа. Лекцию "TikTok для бизнеса и экспертов" 16 февраля проведет эксперт и продюсер соцсети Камал Сотавов. Он расскажет о том, что оказывает влияние на просмотры и заработок.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад.

