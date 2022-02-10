Терапевт рассказала об опасных лекарствах при "Омикроне"

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не принимать иммуномодуляторы и некоторые жаропонижающие препараты при лечении "Омикрона".
По словам эксперта, эффективность иммуномодуляторов не доказана и спрогнозировать, как поведет себя лекарство в организме конкретного пациента, сложно.
"Для его назначения должна присутствовать определенная смелость. Потому что, если мы не знаем, как подействует препарат, зачем его применять. Молодым он не нужен. А людям старшего возраста с сопутствующими заболеваниями назначение веществ недоказанной эффективности может не принести никакой пользы и может быть даже опасно", – объясняет Романенко.
Поскольку при заражении новым штаммом у пациентов иногда поднимается температура, многие используют для лечения жаропонижающие препараты, продолжает эксперт. Специалист советует в этом случае принимать парацетамол.
"Другие же комбинированные препараты способны более эффективно снижать температуру, но могут представлять и определенную опасность. Например, вызывать изменения со стороны свертывающей системы крови и нести дополнительную нагрузку для печени", – уточнила Романенко.
Также врач не советует пить антибиотики, поскольку они никак не влияют на вирус. Более того, неразумное лечение такими лекарствами может нанести серьезный вред здоровью, предупреждает эксперт.
"Применяя антибиотики без показаний, мы наносим непоправимый вред своей иммунной системе, нарушаем собственную микрофлору, в частности кишечника, тем самым ухудшаем течение болезни и способствуем формированию антибиотикорезистентной микрофлоры", – подчеркнула терапевт.
Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что при первых симптомах заражения "Омикроном" следует сразу же начинать лечение. Эксперт добавил, что с инфекцией нужно бороться привычными методами. В частности, использовать антисептические растворы для снятия воспаления в горле. Вместе с тем спреи или сосудосуживающие капли помогут при заложенности носа, добавил он.
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