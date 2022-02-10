Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве заболеваемость коронавирусом будет расти до конца февраля, возможно, и в марте, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была пила, то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас, если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного", – отметил инфекционист.
Малышев подчеркнул, что такая ситуация может продолжиться и в марте.
"Или может быть снижение, а потом опять повышение", – отметил врач.
В России за прошедшие сутки госпитализировали 19 446 человек. Выявили 197 076 новых случаев инфекции. Из них большая часть пришлась на Москву – 22 747 случаев, на Санкт-Петербург – 21 644 случая и Подмосковье – 7 611. Вылечились после коронавируса 106 092.
Ранее Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций горожан с коронавирусом в Москве за прошлую неделю увеличилось на 15%, при этом доля пациентов с "Омикроном", наоборот, снизилась на 6%.
Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве увеличился на 15% – Собянин
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