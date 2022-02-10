За сутки в РФ госпитализировали 19 446 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 19 446, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки – 106 092 человека. За 24 часа выявили 197 076 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции.
На Москву пришлось 22 747 случаев, на Санкт-Петербург – 21 644, на Московскую область – 7 611, на Нижегородскую область – 5 120, на Свердловскую область – 5 510, на Самарскую область – 3 379.
За последние сутки от последствий коронавируса умер в стране 701 человек, за весь период пандемии скончался 326 338 091 человек.
Ранее россиянам рассказали, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.
Врач объяснил, что плато может характеризоваться как прекращением роста ежедневного числа заражений, так и одинаковым количеством госпитализаций в течение определенного периода.
В Роспотребнадзоре же выразили уверенность, что заболеваемость коронавирусом в России спадет к майским праздникам, а в Москве это может произойти еще раньше.
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