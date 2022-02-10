Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

12:03

За сутки в РФ госпитализировали 19 446 человек с коронавирусом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 19 446, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки – 106 092 человека. За 24 часа выявили 197 076 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции.

На Москву пришлось 22 747 случаев, на Санкт-Петербург – 21 644, на Московскую область – 7 611, на Нижегородскую область – 5 120, на Свердловскую область – 5 510, на Самарскую область – 3 379.

За последние сутки от последствий коронавируса умер в стране 701 человек, за весь период пандемии скончался 326 338 091 человек.

Ранее россиянам рассказали, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.

Врач объяснил, что плато может характеризоваться как прекращением роста ежедневного числа заражений, так и одинаковым количеством госпитализаций в течение определенного периода.

В Роспотребнадзоре же выразили уверенность, что заболеваемость коронавирусом в России спадет к майским праздникам, а в Москве это может произойти еще раньше.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать