В Роспотребнадзоре рассказали о расширении базы геномов коронавируса

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Российская база геномов коронавируса продолжает быстро расти. Треть из загруженных геномов появилась в списке в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Руководитель научной группы новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в настоящее время в базе находятся более 14 000 последователей "Омикрона", из которых 500 – BA.2.

"По данным ВОЗ, по состоянию на 31 января 2022 года BA.1 составлял 96,4% последовательностей, загруженных в GISAID (международная база геномов вирусов)", – отметил Хафизов.

При этом он подчеркнул, что BA.2, который отличается от первого подварианта рядом мутаций, начал вытеснять BA.1 в ряде регионах. Некоторые специалисты, отметил Хафизов, считают, что BA.2 не является потомком BA.1.

"Скорее некоторой независимой ветвью, которая могла, что называется, выйти из того же самого пациента в ЮАР, который и дал рождение "Омикрону", хотя вопрос происхождения последнего остается открытым", – добавил эксперт.

В настоящее время BA.2 стал доминировать в Дании, Индии и Непале. В указанных странах внимательно следят за распространением данного подварианта.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Специалист обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.

