Репродуктолог сравнила влияние COVID-19 и прививки на фертильность

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала Москве 24, что у переболевших коронавирусом мужчин может наблюдаться снижение фертильности.

К счастью, по словам специалиста, это изменение обратимо и проходит со временем.





Гаянэ Калоева врач-репродуктолог Есть данные о том, что коронавирус снижает фертильность у мужчин по крайней мере на три месяца. То есть происходит изменение качества спермограммы. Оно через три месяца проходит.

Вместе с тем эксперт добавила, что коронавирус не вызывает импотенцию и бесплодие. Причем последнее касается как мужчин, так и женщин, указала репродуктолог.

"После выздоровления в идеале мы рекомендуем планировать беременность через три месяца. А так, многие беременеют и в процессе, и через месяц после болезни. То есть это говорит о том, что COVID-19 никак не влияет на наступление беременности", – уточнила специалист.

Калоева также развеяла миф о том, что вакцинация против COVID-19 может вызывать бесплодие. "Мы проводили исследования. То есть если после коронавируса у мужчин были изменения в спермограмме плюс-минус на три месяца, то после прививки таких последствий нет", – сказала она.





Гаянэ Калоева врач-репродуктолог После болезни коронавирусом и после прививки у некоторых наступали спонтанные беременности. Даже у тех, у кого долго не было беременности.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.

