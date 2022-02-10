Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

08:05

Репродуктолог сравнила влияние COVID-19 и прививки на фертильность

обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала Москве 24, что у переболевших коронавирусом мужчин может наблюдаться снижение фертильности.

К счастью, по словам специалиста, это изменение обратимо и проходит со временем.

Есть данные о том, что коронавирус снижает фертильность у мужчин по крайней мере на три месяца. То есть происходит изменение качества спермограммы. Оно через три месяца проходит.
Гаянэ Калоева
врач-репродуктолог

Вместе с тем эксперт добавила, что коронавирус не вызывает импотенцию и бесплодие. Причем последнее касается как мужчин, так и женщин, указала репродуктолог.

"После выздоровления в идеале мы рекомендуем планировать беременность через три месяца. А так, многие беременеют и в процессе, и через месяц после болезни. То есть это говорит о том, что COVID-19 никак не влияет на наступление беременности", – уточнила специалист.

Калоева также развеяла миф о том, что вакцинация против COVID-19 может вызывать бесплодие. "Мы проводили исследования. То есть если после коронавируса у мужчин были изменения в спермограмме плюс-минус на три месяца, то после прививки таких последствий нет", – сказала она.

После болезни коронавирусом и после прививки у некоторых наступали спонтанные беременности. Даже у тех, у кого долго не было беременности.
Гаянэ Калоева
врач-репродуктолог

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать