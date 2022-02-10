Репродуктолог сравнила влияние COVID-19 и прививки на фертильность

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала Москве 24, что у переболевших коронавирусом мужчин может наблюдаться снижение фертильности.
К счастью, по словам специалиста, это изменение обратимо и проходит со временем.
Вместе с тем эксперт добавила, что коронавирус не вызывает импотенцию и бесплодие. Причем последнее касается как мужчин, так и женщин, указала репродуктолог.
"После выздоровления в идеале мы рекомендуем планировать беременность через три месяца. А так, многие беременеют и в процессе, и через месяц после болезни. То есть это говорит о том, что COVID-19 никак не влияет на наступление беременности", – уточнила специалист.
Калоева также развеяла миф о том, что вакцинация против COVID-19 может вызывать бесплодие. "Мы проводили исследования. То есть если после коронавируса у мужчин были изменения в спермограмме плюс-минус на три месяца, то после прививки таких последствий нет", – сказала она.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.
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