Московская служба занятости пригласила горожан на бесплатные тренинги в январе

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В январе в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" эксперты помогут составить эффективное резюме и научат успешно презентовать свои сильные стороны на собеседовании. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Центр занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1, приглашает москвичей посетить 13 января тренинг "Как составить продающее резюме". Участники узнают, как рассказать о своих успехах и увлечениях, подчеркнуть профессиональные достижения и сделать резюме привлекательным для работодателей.

Для людей старше 50 лет с 20 января начинается бесплатное обучение по курсу "Агент по работе с недвижимостью 50+". После его завершения участники смогут найти работу в ведущих агентствах недвижимости Москвы. На курс необходима регистрация.

С 27 января стартует марафон "Хочу работать". В течение трех недель участники смогут подготовиться к поиску работы, проведя анализ своего опыта и определив свои сильные стороны. Они также научатся составлять резюме. Участники рассмотрят ошибки в коммуникации с потенциальным работодателем для подготовки к интервью и успешному прохождению испытательного периода. На первое занятие необходима регистрация.

Бесплатные занятия также пройдут в центре "Моя работа" (улица Куусинена, дом 2, корпус 1). Там 15 и 29 января пройдет тренинг "Актуальные тренды рынка труда: профессии будущего". Его слушатели освоят методы результативного поиска работы и смогут самостоятельно оценивать ситуацию на рынке труда.

В рамках программы "Управляй своей карьерой", которая пройдет 17 и 24 января, участники узнают о методах, способствующих профессиональному росту, и о том, как добиться успеха в своей сфере деятельности.

Кроме того, центр "Моя работа" (улица Шаболовка, дом 48) приглашает всех желающих на серию тренингов "Бизнес-план самозанятого за один день". Занятия пройдут 13, 15, 20, 22, 27 и 29 января. На занятиях участники узнают, как составить бизнес-план, научатся оценивать финансовые риски и получат подробную инструкцию по развитию своего дела.

28 января состоится тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?", на котором участники смогут изучить критерии оценки и отбора перспективных бизнес-идей, а также определиться с направлением для дальнейшего развития

Помимо этого, с 17 января каждую пятницу для желающих стать самозанятыми будет проводиться групповая консультация. На встрече расскажут о преимуществах работы на себя, регистрации в качестве самозанятого и правовых аспектах ведения бизнеса. Особое внимание будет уделено поддержке, которую город предоставляет предпринимателям. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Ранее экономист Константин Ордов назвал тренды в профессиях в 2025 году. По его словам, сохранится тренд на цифровизацию. Он также заметил, что сейчас наибольшие темпы роста показывают именно цифровые компании. Эти организации сильнее всего влияют на формирование основного спроса на рынке труда, предлагая потенциальным сотрудникам высокие зарплаты.