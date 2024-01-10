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10 января, 16:17

Общество

Эксперт назвал удобный способ убрать иголки от ели

Фото: depositphotos/SergKovbasyuk

Удобнее всего убирать опавшие с ели иголки клейкой лентой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по строительным материалам Федора Васильева.

Перед уборкой ели эксперт рекомендовал разместить ее подальше от ковров, батарей и теплых полов. Лучшим местом станет подстилка из полиэтилена.

Если при уборке иголок использовать пылесос, они могут забить шланг и привести к поломке техники, считает Васильев. Убирать иглы с пола следует веником, а с ковра или дивана – роликом с клейкой лентой, скотчем или жесткой щеткой для ворса.

Перед отправкой дерева на переработку достаточно завернуть его в пленку и обмотать скотчем.

В Москве можно сдать ели в 600 пунктов. Деревья переработают в щепу и используют в качестве удобрения и компоста для почвы. Пункты приема будут работать в столице до 25 февраля.

Свыше 10% москвичей отправили живые елки на переработку

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