10 января, 16:17Общество
Эксперт назвал удобный способ убрать иголки от ели
Фото: depositphotos/SergKovbasyuk
Удобнее всего убирать опавшие с ели иголки клейкой лентой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по строительным материалам Федора Васильева.
Перед уборкой ели эксперт рекомендовал разместить ее подальше от ковров, батарей и теплых полов. Лучшим местом станет подстилка из полиэтилена.
Если при уборке иголок использовать пылесос, они могут забить шланг и привести к поломке техники, считает Васильев. Убирать иглы с пола следует веником, а с ковра или дивана – роликом с клейкой лентой, скотчем или жесткой щеткой для ворса.
Перед отправкой дерева на переработку достаточно завернуть его в пленку и обмотать скотчем.
В Москве можно сдать ели в 600 пунктов. Деревья переработают в щепу и используют в качестве удобрения и компоста для почвы. Пункты приема будут работать в столице до 25 февраля.
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