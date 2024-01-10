10 января, 12:20События
Москва онлайн покажет, как проходит акция "Елочный круговорот" в столице
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
11 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как осуществляется утилизация новогодних хвойных деревьев в пунктах приема и переработки ГПБУ "Мосприрода" в рамках акции "Елочный круговорот".
Экологическая акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. В столице работают 600 специализированных пунктов приема новогодних елей, сосен и пихт.
На утилизацию принимаются деревья без мишуры и прочих украшений. Затем их переработают в щепу и используют как удобрение для почвы.
Акция продлится до 25 февраля.
Смотрите прямую трансляцию 11 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.