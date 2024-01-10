Москва онлайн покажет, как проходит акция "Елочный круговорот" в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как осуществляется утилизация новогодних хвойных деревьев в пунктах приема и переработки ГПБУ "Мосприрода" в рамках акции "Елочный круговорот".



Экологическая акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. В столице работают 600 специализированных пунктов приема новогодних елей, сосен и пихт.

На утилизацию принимаются деревья без мишуры и прочих украшений. Затем их переработают в щепу и используют как удобрение для почвы.

Акция продлится до 25 февраля.

Смотрите прямую трансляцию 11 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.