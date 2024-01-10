Мать скончавшегося в поезде Москва – Чита младенца госпитализировали

Фото: телеграм-канал "112"

Мать семимесячного ребенка, который скончался в поезде Москва – Чита, находится сейчас в пермской больнице вместе с двумя детьми. Медики оказывают им помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав края.

В министерстве уточнили, что их состояние оценивается как стабильное.

Накануне уральская транспортная прокуратура сообщила, что у семимесячного младенца появились проблемы с самочувствием в поезде Москва – Чита. Когда состав прибыл на станцию Кунгур, которая расположена примерно в 100 километрах от Перми, врачи провели девочке реанимационные мероприятия, но не смогли ее спасти, она скончалась.

В ведомстве подчеркнули, что в Екатеринбурге вагон подвергли санитарной обработке, специалисты взяли у пассажиров поезда экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортная прокуратура начала проверку.

Между тем в Сети распространилась информация, что у ребенка был грипп А, который сопровождается высокой температурой тела, слабостью. Аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде, отмечалось в сообщениях.

Ранее признаки ОРВИ выявили у 10 детей, следовавших поездом Москва – Симферополь, они были направлены в больницу. Начальник поезда и проводники приняли все меры для предотвращения распространения инфекции по вагонам поезда.

До этого с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей. Их доставили в Саратов и привезли в местную инфекционную больницу. Позже стало известно, что в вагоне поезда скончалась 12-летняя девочка. Следователи завели уголовное дело по факту произошедшего.