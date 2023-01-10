Врач рассказал, симптомом каких болезней может быть головокружение

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, симптомом каких болезней может быть головокружение. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Головокружение может быть вызвано нарушением мозгового кровообращения, отметил специалист. Он подчеркнул, что это опасно, поскольку в таком случае существует риск инсульта.

У страдающих от высокого давления тоже может проявляться этот неприятный симптом, предупредил врач.

"Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов, в том числе головного мозга. Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение", – объяснил он.

По словам эксперта, в такой ситуации следует опасаться апоплексического удара.

Кондрахин также рассказал, что иногда гипертоническая болезнь может давать о себе знать через головокружение. Это заболевание отражается на работе сердца, почек и зрения. Терапевт напомнил, что при ухудшении самочувствия необходимо обращаться к врачу.

Головокружение может быть следствием простуды, отметил эксперт. Оно появляется при высокой температуре.

"Любое инфекционное заболевание (почек, печени, легких) в результате интоксикации продуктами распада провоцирует головокружение, так как это способствует отравлению головного мозга", – также добавил Кондрахин.

Кроме того, головокружение может говорить о таком опасном заболевании, как менингит. У больного появляется тошнота, а также он может чувствовать определенный дискомфорт при свете.

Ранее невролог Александр Евдокимов перечислил причины возникновения головной боли. Специалист отметил, что головная боль часто может возникать из-за отсутствия физической нагрузки или постоянного стресса. Ее называют болью напряжения.

Врач также обратил внимание на то, что головные боли могут быть связаны с повышенным внутричерепным давлением, которое тоже может быть вызвано проблемами в шейном отделе.

Однако, если человек страдает от мигрени, здесь дело в наследственности, отметил невролог. Он подчеркнул, что наличие этого заболевания зависит от генетики.



"Доктор 24": головокружение

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