Врач назвал неожиданные причины кожного зуда

Фото: depositphotos/Milkos

Кожный зуд может сигнализировать о почечной недостаточности и проблемах с печенью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В частности, зуд может появляться при хроническом гепатите, отмечает специалист.

"Печень – это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд", – объясняет эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт На поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд. Он может очень сильно доставать человека.

У пожилых людей может возникнуть ничем не объяснимый, но очень изнуряющий и часто лишающий сна сенильный (старческий) зуд, за которым, как правило, ничего не стоит, продолжает Хухрев.

"То есть мы не можем сказать, что его вызывает какое-то заболевание. Он сам по себе является заболеванием и способен очень сильно истощать людей. Мы лечим его, но зуд может быть достаточно упрямым. Иногда это гормональная терапия, иногда антигистаминные, иногда препараты, которые действуют на вегетативную нервную систему. Все очень индивидуально ", – говорит эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Зуд – это очень распространенная и зачастую неприятная история. Когда он сильный и плохо контролируемый, люди себя расчесывают и на это место может садиться инфекция, формируется порочный круг, в частности нейродермиты. Они характерны именно тем, что возникает зуд, человек начинает чесаться, кожа утолщается, начинает воспаляться, еще больше зудеть, и вот этот круг может быть очень изнуряющим.

Ранее россиянам рассказали о причинах появления нервного зуда. В частности, такая проблема возникает из-за хронического стресса и тревожности, отметил врач-психиатр Виталий Ульяненко. Кроме того, неприятные ощущения могут появиться из-за нарушений в работе вегетативной нервной системы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!