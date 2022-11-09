Психиатр назвал причины нервного зуда

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Врач-психиатр Виталий Ульяненко назвал причины возникновения нервного зуда. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса и эмоциональной нестабильности.

"Нервный зуд является психологическим проявлением стресса и тревожности. У человека возникает навязчивое желание делать расчесы на коже. Также в силу нарушений вегетативной нервной системы в теле могут возникнуть неприятные ощущения", – рассказал Ульяненко.

Специалист порекомендовал обратиться к терапевту или дерматологу и пройти обследование.

"Когда эти специалисты говорят, что никаких проблем со здоровьем не найдено, необходимо обратиться к психотерапевту", – пояснил он.

Ульяненко также подчеркнул, что нервный зуд может сигнализировать о неврозе.

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