08:40Общество
Психиатр назвал причины нервного зуда
Фото: depositphotos/Sonyachny
Врач-психиатр Виталий Ульяненко назвал причины возникновения нервного зуда. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса и эмоциональной нестабильности.
"Нервный зуд является психологическим проявлением стресса и тревожности. У человека возникает навязчивое желание делать расчесы на коже. Также в силу нарушений вегетативной нервной системы в теле могут возникнуть неприятные ощущения", – рассказал Ульяненко.
Специалист порекомендовал обратиться к терапевту или дерматологу и пройти обследование.
"Когда эти специалисты говорят, что никаких проблем со здоровьем не найдено, необходимо обратиться к психотерапевту", – пояснил он.
Ульяненко также подчеркнул, что нервный зуд может сигнализировать о неврозе.
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