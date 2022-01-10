Врач назвал четыре опасных симптома, требующих срочного обращения к врачу

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Быстрый набор веса и частая утомляемость могут говорить о развитии сердечной недостаточности, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на главу кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля профессора Николя Ламблена.

Эксперт уточнил, что набор веса, один из основных признаков данного заболевания, вызван задержкой жидкости в организме.

"Кроме того, этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия", – пояснил специалист.

Отмечается, что нарушение в работе сердца не дает почкам получать нужного количества крови, вследствие они начинают возмещать ее за счет всасывания воды и соли, что приводит к отекам нижних конечностей, в особенности лодыжек и голеней, объяснил медик.

Также врач обратил внимание на такой симптом, как одышка. Он подчеркнул, что пациенты достаточно часто не воспринимают ее серьезно.

"Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. <…> Но задыхаться вовсе не нормально!" – отметил профессор.

По словам эксперта, на начальной стадии заболевания одышка появляется при небольшой физической активности, например при подъеме на четвертый этаж. Однако позже она может присутствовать даже в состоянии покоя.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев сообщил, что к серьезным осложнениям на сердце может привести и коронавирус. По словам специалиста, из-за COVID-19 могут возникнуть миокардит и сердечная недостаточность, поскольку вирус способен оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу.