В Москве выявили 2 778 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки выявлено 2 778 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 456 человек", – говорится в сообщении.

По последним данным, за минувшие сутки выздоровели 2 097 человек. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом переболели 1 891 175 человек.

За минувшие сутки в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Всего в России за последние сутки подтвердили 15 830 случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Калмыкии.

