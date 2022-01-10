В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в начале весенней сессии в нижней палате рассмотрят вопрос о введении в школах обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения, сообщает РИА Новости.
По его словам, такие тестирования школьников позволят избежать случаев насилия в образовательных учреждениях. Он напомнил, что сейчас родители имеют право отказаться от проведения их ребенку теста на наркотики.
По его мнению, когда родители отказываются от подобного теста, они пытаются скрыть возможную проблему. При этом депутат призвал отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой самостоятельно.
"Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека", – пояснил Милонов.
Парламентарий отметил, что этот вопрос обсуждали в Госдуме в рамках слушаний комитета и профессиональное сообщество попросило заняться этими вопросами.
Российских школьников с 2020 года добровольно тестируют на употребление наркотиков. Социально-психологическое тестирование проводится ежегодно для детей старше 13 лет. Для тестирования школьников младше 15 лет необходимо письменное согласие родителей, а начиная с 15 лет – письменное согласие самого ученика.
До этого в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Сообщалось, что уже разработан проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Предполагалось, что обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.
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