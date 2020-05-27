Школьников будут добровольно тестировать на наркотики

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Российские школьники будут добровольно проходить тест, направленный на профилактику и употребление наркотиков. Социально-психологическое тестирование будет проводится ежегодно для детей старше 13 лет. Соответствующий приказ Минпросвещения размещен на портале правовой информации.

"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации", – говорится в документе.

Как отмечается, для тестирования школьников младше 15 лет будет необходимо письменное согласие родителей, а начиная с 15 лет – письменное согласие самого ученика.

Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Сообщалось, что уже разработан проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Предполагалось, что обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.

Кроме того, Минпросвещения предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.

