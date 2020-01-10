Подать заявление на соцобслуживание на дому можно в центрах госуслуг

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Подать заявление на соцобслуживание на дому с 2020 года можно в центрах госуслуг "Мои документы" без привязки к месту жительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день на надомном обслуживании находится более 128 тысяч москвичей. Соцработники регулярно сопровождают их на прогулку, помогают с доставкой продуктов, с уборкой и приготовлением пищи.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каждый год на обслуживание на дому подают заявления около 30 тысяч москвичей.

"Эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту – семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы", – сказала она.

Ракова напомнила, что в 2014 году Сергей Собянин принял единый московский стандарт госуслуг, согласно которому в центр системы был поставлен клиент, и все сервисы направлены на то, чтобы упростить и улучшить процесс получения документов, объединив в одном месте услуги различных приемных органов власти.

Время выдачи решения о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому останется прежним – 10 рабочих дней. Получив заявление, специалисты соцзащиты проверят все необходимые документы. Затем на придет социальный инспектор, который и определит, в какой именно помощи нуждается конкретный человек.

На основе собранной информации будет принято решение о признании гражданина нуждающимся в надомном обслуживании, после чего он получит индивидуальную программу с перечнем необходимых услуг.

В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги.

Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.

В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов) и по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).

На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.

