Невролог Суворинова: нервные клетки могут восстанавливаться частично

Фото: 123RF.com/milanmarkovic

Нервные клетки могут восстанавливаться путем образования новых связей и прорастания нейронов, рассказала изданию Pravda.Ru врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

Специалист пояснила, что устоявшееся представление о том, что нервные клетки не восстанавливаются, является неполным. Согласно результатам современных исследований, мозг обладает определенной способностью к регенерации. Хотя часть нейронов действительно погибает, их функции компенсируют здоровые клетки.

Кроме того, в мозге продолжают образовываться новые нервные связи, а также могут появляться и новые клетки.

По словам медика, существуют и препараты, способствующие росту и активности нервных клеток. Речь идет, например, о средствах, улучшающих нейротрофику и усиливающих выработку нейротрофических факторов.

"На состояние нервной системы напрямую влияют полноценный сон, отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность и пребывание на свежем воздухе", – отметила Суворинова.

Также значение имеет и питание. Эксперт посоветовала ограничивать тяжелые животные жиры и включать в рацион продукты, которые поддерживают здоровье сосудов и мозга.

Суворинова добавила, что с возрастом нервная ткань естественным образом сокращается, а мозг несколько уменьшается в размерах. Однако точное количество оставшихся нервных клеток оценить невозможно, так как методы для такой диагностики на сегодняшний день отсутствуют.

Ранее американские ученые выяснили, что физическая активность способствует формированию новых нейронных связей. Специалисты во время эксперимента смогли вернуть подвижность мышам, которые пострадали в результате травмы.