Ученые выяснили, что физические упражнения способствуют росту нервных волокон

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Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что физическая активность не только укрепляет мышечную систему, но и стимулирует формирование новых нейронных связей. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

В процессе эксперимента ученые смогли вернуть подвижность мышам, которые пострадали от травмы мышц. Грызунам пересадили мышечную ткань, а затем стимулировали ее с помощью света. Благодаря этому мыши смогли полностью восстановить свою физическую активность.

По прошествии некоторого времени специалисты провели анализ пересаженных мышц и обнаружили, что при сокращении мышечных волокон происходит высвобождение различных химических веществ, которые называются миокинами.

Затем ученые переместили раствор миокина в специальный сосуд, где находились двигательные нейроны – нервные клетки, расположенные в спинном мозге и отвечающие за управление мышцами, которые обеспечивают произвольные движения.

Таким образом, исследователи обнаружили, что нейроны начали активно расти. Они увеличились в размерах в четыре раза быстрее, чем те нейроны, которые не были обработаны биохимическим раствором.

Также специалисты провели исследование на генетическом уровне. Они взяли образцы РНК из нейронов и проанализировали, как миокины влияют на экспрессию определенных генов в этих клетках.

После исследователи выяснили, что нейроны действительно реагируют на физическое воздействие. Благодаря эксперименту стало понятно, что при сокращении и расслаблении нервных волокон они становятся длиннее.

Ученые надеются, что их разработка поможет создать эффективные методы воздействия на мышцы и нервные окончания, которые можно будет использовать для лечения пациентов с травмами и нейродегенеративными заболеваниями.

Ранее в Китае ученые выяснили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) способно вызывать временное снижение репродуктивной функции у лабораторных мышей.

Показатели подвижности сперматозоидов мышей после облучения оставались в пределах нормы, однако исследователи обнаружили в них генетические мутации, которые могли повлиять на их способность к ориентации, что могло снизить фертильность. Однако эффект был временным – в течение суток показатели возвращались к норме.