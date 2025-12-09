Гололедица образуется на дорогах Москвы 9 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гололедица ожидается на дорогах в Москве 9 декабря. Ближе к вечеру пойдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Сегодня на погоду столицы окажет влияние передняя часть североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над акваторией Финского залива. В такой ситуации в регионе облачно и ветрено", – подчеркнул эксперт.

По словам синоптика, температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба.

При этом в среду, 10 декабря, в столице также прогнозируются небольшой снегопад и гололедица. Днем столбики термометров покажут от 0 до плюс 2 градусов, а ночью температура опустится до минус 2.

В свою очередь, в столичном Дептрансе рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию и скорость, избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад из-за образования гололедицы. Для поездок по городу лучше использовать общественный транспорт.

По данным департамента в настоящее время интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Сущевского Вала, на внешней стороне Садового кольца в районе Смоленского бульвара и на МКАД в районе Ленинградского шоссе в оба направления. Вечером возможны локальные затруднения на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Беговой, на Садовом кольце в районе улицы Валовой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. В частности, температура в первой половине этой недели будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

Вместе с тем ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Такой прогноз она сделала несмотря на теплое начало декабря.

