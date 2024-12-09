Рязанская чиновница Суворова мотивировала женщин рожать фразой "ребенок кормит себя сам"

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Зампредседателя правительства Рязанской области Наталья Суворова, говоря о мерах поддержки семей с детьми, заявила, что "ребенок кормит себя сам" за счет материнского капитала, сообщает региональное издательство "Пресса".

В ходе визита в школу будущих родителей в перинатальном центре она рассказала, что для женщины, которая понимает, что рождение ребенка – это определенные финансовые сложности и дополнительная нагрузка на семью, семейный куратор рассказывает о финансовом треке.

"Ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы", – сказала она.

Суворова напомнила, что в регионе также действует единовременная выплата на рождение ребенка – молодым мамам до 25 лет выплачивают 50 тысяч рублей, а остальным – 20 тысяч рублей. Также семьям оказывают помощь в газификации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Изменения вносятся в законодательные акты, которые регулируют соответствующие сферы деятельности.

За распространение информации, которая призывает к отказу от рождения детей, сайты будут добавлены в единый список запрещенных материалов Роскомнадзора. Администраторы социальных сетей теперь должны активно отслеживать и удалять подобные материалы на своих платформах.

Пропаганда чайлдфри в средствах массовой информации будет рассматриваться как злоупотребление свободой СМИ. В рекламных материалах это будет нарушением требований. Если идеи отказа от рождения детей будут продвигаться в кино, это станет причиной для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм.