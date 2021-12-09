Эксперты сообщили о тенденции к безалкогольным корпоративам в РФ

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Организаторы новогодних корпоративов планируют предлагать гостям безалкогольные вино, глинтвейн и коктейли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис по доставке еды в офис и на мероприятия Catery.
Выяснилось, что каждый пятый заказ содержит безалкогольные напитки. Кроме того, спрос на безалкогольные коктейли вырос в два раза по сравнению с 2020 годом.
Банки, IT-компании, ретейл и строители начали готовиться к корпоративным вечеринкам в ноябре. При этом 85% заказчиков выразили желание провести встречу в офлайн-формате. По сравнению с прошлым годом интерес к онлайн-вечеринкам снизился: в 2020 году такую форму организации корпоратива выбирали 29,5% клиентов, в текущем – 5%. В то же время 10% компаний предпочли гибридный формат мероприятия.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 во время новогоднего корпоратива позволят создать увлажняющие или интраназальные капли. По словам специалиста, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, которая будет препятствовать распространению вируса.
У россиян вырос интерес в новогодним корпоративам
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