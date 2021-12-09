Онищенко выступил за более свободное общение привитых от COVID-19 россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России необходимо прекращать введение ограничений из-за коронавируса, заявил пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Мы уже находимся на такой стадии, уважаемые коллеги, что вот эти все ограничения так называемые, закрытия, прекращение передвижения, нужно с этим заканчивать, потому что это бьет по экономике. А раз это бьет по экономике, значит это бьет по нашему здоровью", – сказал Онищенко.
По его словам, когда у людей снижаются доходы, они не могут позволить себе качественное питание и отдых. В связи с этим он предложил создавать более свободное общение для вакцинированных россиян.
Ранее Онищенко заявил, что не стоит отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма "Омикрон". Он подчеркнул, что праздник лучше всего провести в кругу близких.
Всего за последние сутки в России подтвердили 30 209 случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 2 111 случаев, на Московскую область – 1 616, на Самарскую область – 749.
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