В России выявили 30 209 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 30 209 случаев коронавируса. В 2 247 (7,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 2 948 случаев, на Санкт-Петербург – 2 111, на Московскую область –1 616, на Самарскую область – 749, на Красноярский край – 729, на Пермский край – 690, на Воронежскую область – 688, на Краснодарский край – 677, на Свердловскую область – 669, на Ростовскую область – 648, на Челябинскую область – 630, на Нижегородскую область – 627, на Иркутскую область – 603, на Башкирию – 589, на Омскую область – 573.
С начала пандемии в России зарегистрировано 9 925 806 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,06%, Москве – 0,15%, Мурманской области, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,17%.
За последние сутки в стране подтверждена 1 181 смерть от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 286 004 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 35 794 человека, за все время – 8 637 861.
Ранее в России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.
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