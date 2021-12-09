В Москве выявили 2 948 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки выявили 2 948 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За сутки госпитализировали 845 человек, на ИВЛ находятся 560 пациентов.
"В городе выздоровел еще 3 171 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 802 118", – говорится в сообщении.
За минувшие 24 часа в столице скончались 92 человека с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
Всего за последние сутки в России подтвердили 30 209 случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 2 111 случаев, на Московскую область – 1 616, на Самарскую область – 749.
По словам Сергея Собянина, в Москве число госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось на 40%. При этом, по его данным, заболеваемость уменьшилась в два раза по сравнению с пиковыми значениями.
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