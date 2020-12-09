Синоптики пообещали москвичам морозы и сугробы на Новый год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Новый год в столичном регионе ожидаются десятиградусные морозы и сугробы высотой 10–12 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

"Без снега Москва и Подмосковье на Новый год не останутся, он понемногу будет подсыпать во второй половине декабря, и к Новому году высота снежного покрова в среднем составит 10–12 сантиметров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что завершающая неделя декабря в столичном регионе отметится повышенным фоном атмосферного давления и волной холода.

При этом метеорологи заявляют, что средняя суточная температура воздуха будет приближена к климатической норме.

Ранее синоптики центра "Фобос" рассказали, что на севере европейской части страны, в центральных регионах, Приморье и на тихоокеанском побережье на Новый год будет теплее, чем обычно. Это связано с тем, что данные регионы будут под властью циклонов.