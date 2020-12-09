Власти Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для ресторанов и баров

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Власти Петербурга рассматривают дополнительные меры поддержки для ресторанов, кафе и баров, которые могут пострадать в связи с приостановлением работы в новогодние праздники. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.

Он отметил, что у администрации Санкт-Петербурга еще достаточно времени для обсуждения принятия новых мер поддержки, которые помогут работникам заведений не потерять работу.

"У нас в рамках первой волны разработаны достаточно широкие пакеты мер поддержки и на региональном уровне, и на федеральном. Мы сейчас обсуждаем дополнительные меры поддержки, потому что сейчас эти часы закрытия еще не наступили. У нас есть время, и мы решения собираемся принимать", – сказал Ситов в эфире Первого канала.

Ранее власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они заявили, что намерены продолжать принимать посетителей. Также сообщалось, что некоторые заведения планируют работать "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.