Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

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Большинство россиян не знают размер своих новогодних премий, однако надежды граждан на такое поощрение от работодателя в кризисный год заметно выросли. Об этом сообщает РБК, исходя из исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".
Опрос проводили в декабре среди жителей всех регионов России. Из всех участников опроса в 2019 году новогоднюю премию получили 28%. В этом же году на поощрение рассчитывают 37% респондентов.
63% из тех, кто по итогам прошлого года получил денежное вознаграждение, пополнили свои кошельки 15 тысячами рублей. 35% из них выплатили до 5 тысяч рублей. Премию до 50 тысяч рублей выплатили 16% опрошенных, и только 7% россиян получили новогоднюю премию в размере свыше 50 тысяч.
Еще 14% опрошенных не стали называть точную сумму, однако уточнили, что она равнялась их обычному заработку. По итогу размером поощрения остались недовольны 40%.
37% опрошенных собираются потратить полученные деньги на новогодние подарки или отложить. 11% предпочитают потратить их на отдых и развлечения в праздники. 10% потратит премию на новогодний стол, а 8% – на подарок для самих себя.
Ранее стало известно, что более половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет предпочитают вакансии с возможностью получать зарплату каждый день. 53% опрошенных выбрали такую опцию в качестве дополнительного бонуса при поиске работы.
Также 27% соискателей хотели бы работать удаленно, а 18% заинтересованы в медицинской страховке. Для части респондентов оказался важен оплачиваемый обед (8%) и возможность взять дополнительный выходной (7%).
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