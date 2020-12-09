Еще 5 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице еще 5 746 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 507 149", – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, отсутствие заболевания у вылечившихся пациентов проверяют с помощью специальных тестов. В отдельных случаях выписанным необходимо дополнительное медицинское наблюдение или терапия.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с COVID-19.

Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице сложной. Он отметил, что наблюдается рост по всем основным параметрам. Мэр также добавил, что при этом московское здравоохранение продолжает стабильную работу.

