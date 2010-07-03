Россиян предупредили о лжештрафах от имени Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества с поддельными штрафами от имени ведомства, которые направляются россиянам по почте. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мошенники присылают постановления о назначении административного наказания и требовании об уплате штрафа. При этом реквизиты для оплаты оказываются поддельными.

В ведомстве напомнили, что получателем платежа не может быть физическое или юридическое лицо. Штраф принимает только территориальный орган казначейства России.

Ранее специалисты по кибербезопасности предупредили о резком всплеске мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупный выигрыш за участие в акции или прохождение опроса.

Чтобы получить обещанные деньги, мошенники предлагают жертве оплатить небольшую "комиссию". В итоге пользователи не получают никаких поступлений, а "комиссия" уходит злоумышленникам. При этом люди ставят под угрозу сохранность своих платежных данных, если они вводили их при оплате.

