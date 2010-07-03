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Общество

09 декабря, 19:35

В ПФР рассказали, почему могут приостановить выплату пенсии

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин не подтвердил свою регистрацию по месту получения денег. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Такие ситуации возникают у пенсионеров, за которых деньги по договоренности получает другой человек. Приостановка выплат позволяет предотвратить случаи незаконного получения средств, например в случае смерти получателя.

В том случае, если пенсионер не может приехать в отделение ПФР лично, следует обратиться к специалистам мобильной клиентской службы. Они приедут и засвидетельствуют факт получения пенсии на дому.

Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет: до 65 лет – для мужчин и 60 лет – для женщин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Повышение коснется 31 миллиона граждан. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.

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