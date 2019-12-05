Медведев рассказал о своем самом сложном решении

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Дмитрий Медведев рассказал, что решение ответить на агрессию со стороны Грузии, а также решение по изменению пенсионного законодательства в РФ стали одними из самых сложных в его карьере, передает "Газета.ру".
"Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение", – сказал премьер в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Медведев добавил, что из последних событий одним из самых сложных и для него, и для правительства, и для президента страны было решение по изменению пенсионного законодательства.
"Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась", – заключил премьер.
Грузия ввела войска в Южную Осетию, которую считает своей территорией, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Россия, вмешавшаяся в конфликт, вытеснила грузинских военных из Цхинвала. После прекращения боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
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