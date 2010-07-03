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Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила вернуть специальность детского психиатра для решения проблем в оказании детям психиатрической помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Надо вернуть специальность "детская психиатрия". Сегодня она в составе взрослой дается единым дипломом. Очень важно, чтобы эта практика преподавалась будущим специалистам", – сказала она в ходе круглого стола на тему "Психическое здоровье детей. Проблемы и пути решения".

Ранее Анна Кузнецова заявила о необходимости создать карту опасных для детей мест в каждом из регионов России. Она также предложила открыть специальные телефонные линии, по которым неравнодушные граждане могли бы сообщать об опасных детских объектах.

К опасным объектам уполномоченный по правам ребенка отнесла ледяные горки, неогороженные объекты, неохраняемые здания. По словам омбудсмена, достаточно организовать не более двух единых контактов для решения подобных ситуаций.

