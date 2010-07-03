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Общество

14:10

Уполномоченный по правам ребенка предложила составить карту опасных для детей мест

дети общество

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В России могут создать карту опасных для детей мест в каждом из регионов страны. С данной инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает Агентство "Москва".

"Необходимо создать карту опасных мест. В ряде регионов это уже сделано – карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля", – заявила специалист.

Кузнецова также предложила открыть специальные телефонные линии, по которым неравнодушные граждане могли бы сообщать об опасных детских объектах. К таким уполномоченный по правам ребенка относит ледяные горки, неогороженные объекты, неохраняемые здания. По словам Анны Кузнецовой, достаточно организовать не более двух единых контактов для подобных ситуаций.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних. Об этом стало известно в ходе тематического круглого стола.

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