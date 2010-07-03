Большинство россиян хотят поменять Конституцию

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Количество граждан России, которые хотели бы поменять Конституцию увеличилось, сообщает РБК со ссылкой на опрос ФОМ.

Предложение внести поправки в правовой акт поддержали 68%, в 2018 году эту же позицию поддержали 66%, а в 2013 – 44%. Таким образом, за шесть лет этот показатель увеличился в два раза.

Против внесения изменений в Конституцию РФ выступили 17% опрошенных. На просьбу оценить, является ли Конституция "хорошей" или "плохой", за первый вариант проголосовали 54%, а за второй – 22%. В 2018 году эти показатели составили 53% и 21% соответственно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм. При этом спикер подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения основного закона страны.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что Конституция не нуждается в кардинальных реформах, но допустил возможность внесения в нее точечных изменений. По его мнению, среди недостатков действующей Конституции – "крен в пользу исполнительной ветви власти" и отсутствие баланса.

