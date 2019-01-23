В Госдуме предложили вновь рассмотреть закон о Конституционном собрании

В Госдуме высказались о необходимости Конституционного собрания в РФ. По словам заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, в стране "назревает необходимость изменения" главного закона.
Парламентарий в разговоре с RT указал, что положения глав 1 ("Основы конституционного строя"), 2 ("Права и свободы человека и гражданина") и 9 ("Конституционные поправки и пересмотр Конституции") не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Конституционное собрание может не только поправить отдельные нормы, но и вынести на всероссийский референдум проект новой Конституции.
Варианты поправок в закон "О Конституционном собрании" вносил в нижнюю палату парламента в 2017 году депутат от КПРФ Владимир Бортко. Однако проект был отклонен.
В конце декабря прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм. При этом спикер подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения основного закона страны.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что Конституция не нуждается в кардинальных реформах, но допустил возможность внесения в нее точечных изменений. По его мнению, среди недостатков действующей Конституции – "крен в пользу исполнительной ветви власти" и отсутствие баланса.
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