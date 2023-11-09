В России могут разрешить тратить средства маткапитала на фермерское хозяйство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России предложили разрешить расходовать средства маткапитала на фермерское хозяйство. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом пишет RT.

Он уже направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Депутат обратил внимание, что программа материнского капитала уже показала свою эффективность. Кроме того, постоянно расширяется возможность его использования, добавил Крупник. Он подчеркнул, что средства маткапитала способствую улучшению бытовых условий, образования и качества жизни в целом.

Депутат призвал предусмотреть возможность поддержки семей из сельской местности, разрешив использовать выделенные средства на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала и систем малой механизации.

Крупник уверен, что это поможет развитию сельских населенных пунктов и укреплению института семьи.

"Такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты", – написал он в письме.

Ранее в Общественной палате предложили ввести в стране отцовский или многодетный капитал в размере миллиона рублей за рождение или усыновление третьего ребенка.

Авторы инициативы считают, что устойчивый рост населения России возможен только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, для чего необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. Предполагается, что отцовский капитал будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.



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