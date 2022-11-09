Блогера Некоглая могут выдворить из России – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Российского блогера Некоглая (Николая Лебедева) могут выдворить из страны, если будут доказаны нарушения миграционного законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"В случае если нарушения миграционного законодательства будут установлены, ему грозит выдворение из страны", – рассказали правоохранители.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали блогера в Москве. Предварительно сообщалось, что это связано с нарушением миграционного законодательства.

До этого в интернете распространился ролик, на кадрах которого Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик на предмет дискредитации российской армии. В свою очередь Некоглай заявил, что не станет подавать на нее в суд за оскорбления.

Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе также ответил на обвинения блогера в дискредитации. По его мнению, блогер своим видео не хотел никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата. Он подчеркнул, что публикация не дает права называть кого-либо выродком.

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