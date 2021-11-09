С начала года в Москве выписали штрафы на 132 млн руб за невыполнение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Управление Роспотребнадзора по Москве подвело итог по объемам штрафов за нарушение антиковидных мер с начала 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила около 132 миллионов рублей", – заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в совокупности с января 2021 года за нарушения составили 6 103 административных протокола, причем как на граждан и должностных лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Ранее в Русской православной церкви поддержали введение штрафов за нарушение системы QR-кодов. Такую инициативу представил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

