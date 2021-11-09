Москва онлайн покажет, как контролеры следят за соблюдением масочного режима в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как контролеры выявляют нарушителей масочного режима в метро.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте – 5 тысяч рублей. Контролеры могут выписать пассажиру постановление о правонарушении также в том случае, если маска приспущена.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.